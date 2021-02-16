В общеобразовательных учреждениях Владимира на утро 16 февраля подтверждено семь случаев заражения или прямого контакта с заболевшими коронавирусом.

В общеобразовательных учреждениях Владимира на утро 16 февраля подтверждено семь случаев заражения или прямого контакта с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт горадминистрации.В двух классах школ областного центра введён карантин по ОРВИ. Из-за болезни временно приостановлен приём новых воспитанников в трёх группах детских садов.С понедельника в большинстве учреждений начались плановые каникулы, которые делят длинную третью четверть.По данным мониторинга температурного режима и проверок соблюдения антиковидных мер в школах и детсадах, нарушений не выявлено.