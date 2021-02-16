Легковой автомобиль загорелся сегодня утром на улице Куйбышева во Владимире.

Легковой автомобиль загорелся сегодня утром на улице Куйбышева во Владимире. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Водитель пытался потушить пожар самостоятельно, но у него не получилось. На место вызвали МЧС. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Они потушили огонь на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Видео