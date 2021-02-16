На ее защиту встали районный и областной суды.

На ее защиту встали районный и областной суды.Департамент образования Владимирской области обратился в Камешковский районный суд Владимирской области с иском о возврате социальной выплаты при ипотечном жилищном кредитовании, возмещении процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов.Дело в том, что в 2016 году ответчик работала в средней общеобразовательной школе в должности учителя немецкого языка. И ей была предоставлена социальная выплата при ипотечном жилищном кредитовании в размере 422 033,18 руб.Однако в августе 2019 года она пошла на повышение - и была назначена на должность директора общеобразовательной школы.А значит, формально не проработала обязательные 5 лет в должности учителя.Камешковский районный суд признал эти претензии основанными на ошибочном толковании норм материального права и узком формальном подходе к оценке обстоятельств, имеющих правовое значение для дела. Поскольку бывшая учительница фактически до истечения тридцати календарных дней с даты увольнения трудоустроилась в общеобразовательную организацию в системе образования Владимирской области. И при этом статус педагогического работника не утратила. А продолжает выполнять должностные обязанности учителя иностранного языка, имеющего высшую квалификационную категорию, за отдельное денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба облсуда.В итоге, решением Камешковского районного суда исковые требования департамента образования Владимирской области оставлены без удовлетворения. А суд апелляционной инстанции, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставил судебный акт без изменения. И апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.