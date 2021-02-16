Поставщик объясняет это ростом цен на ГСМ и обслуживание транспорта.

«Владнефтегаз» информирует жителей Владимирской области о росте цен на сжиженное топливо в бытовых баллонах с 15 февраля.Повышение поставщик связывает с ростом цен на горюче-смазочные материалы, расходы по ремонту и содержанию транспортных средств. Таким образом, стоимость оказания услуги по доставке газа в баллонах увеличивается на 100 рублей.С 15 февраля при наличии договора поставки голубого топлива и технического обслуживания ВДГО один бытовой баллон с доставкой на дом обойдётся в 1070 рублей. Для иных групп потребителей – 1300 рублей за 50 литров.Заявки принимаются абонентским отделом компании по бесплатному номеру 8-800-250-11-04, а также на организации.Напомним, что доставка не входит в стоимость газа, которую устанавливает департамент цен и тарифов, поэтому поставщик вправе повышать её самостоятельно.