Работа по замеру нормативов началась в феврале и закончится в конце года.

Во Владимирской области начали работу по замеру нормативов накопления ТКО для их последующей корректировки.Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов – это среднее количество ТКО, образующихся в единицу времени, т.е. сколько один человек образовал отходов в год. Норматив включает в себя бытовой мусор, крупногабаритные и строительные отходы, которые образовались в жилище человека от его деятельности.Он определяется не только в отношении жилого фонда, но и других категорий и объектов, например, административных зданий, учреждений, предприятий торговли, транспортной инфраструктуры, дошкольных и учебных учреждений, учреждений культуры и т.д.Этот показатель используется в формуле определения платы граждан за вывоз отходов. Для определения ежемесячной платы граждан тариф регионального оператора умножается на годовой норматив накопления и делится на 12 месяцев. Норматив накопления отходов устанавливается на одного человека или квадратный метр жилой площади. Во Владимирской области норматив установлен на одного человека.На сегодняшний день нормативы накопления ТКО для населения во Владимирской области установлены в следующем размере:Разработка нормативов проводилась департаментом природопользования в рамках подготовки Территориальной схемы обращения с ТКО во Владимирской области ещё в 2016-2017 годах. Существуют мнения о том, что нормативы на территории региона завышены, они даже были обжалованы. Но от 17 сентября 2020 года Постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 22 января 2018 года № 05/01-25 «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Владимирской области» признано законным и обоснованным. Средний норматив накопления отходов от одного жителя многоквартирного дома в городах области в настоящее время составляет 2,44 м3 в год (для сравнения этот показатель равен: в Рязанской области – 2,28 м3, в Тульской – 2,30 м3, в Ивановской – 2,16 м3, в Калужской – 2,50 м3, в Вологодской – 2,61 м3.)В 2021 году, уже с учётом новой системы обращения с отходами, работы региональных операторов на территории области, корректировки Территориальной схемы принято решение о пересмотре нормативов накопления. Эта работа началась в феврале и закончится в конце года, т.к. в соответствии с действующим законодательством замеры ТКО по каждой категории (многоквартирные дома и частный сектор, магазины, СНТ, детские сады и пансионаты, спортивные и культурные учреждения и т.д.) осуществляются каждый сезон в течение 7 дней подряд независимо от периодичности вывоза отходов. Для определения массы и объёма отходов в процессе проведения замеров будут использованы контейнеры, бункеры и полиэтиленовые мешки.