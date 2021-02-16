В связи с ростом цен на ГСМ, расходы по ремонту и содержанию транспортных средств, стоимость оказания услуги по доставке газа в баллонах увеличивается.

Уполномоченная организация по реализации сжиженного газа ВЛАДНЕФТЕГАЗ информирует население Владимирской области об изменении цены с 15 февраля на сжиженный углеводородный газ в бытовых баллонах, с доставкой по месту жительства потребителя.Стоимость газа, установленная Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, не изменяется.Услуга по доставке газа в баллонах до адреса потребителя не входит в стоимость газа и оплачивается отдельно.В связи с ростом цен на ГСМ, расходы по ремонту и содержанию транспортных средств, стоимость оказания услуги по доставке газа в баллонах увеличивается на 100 рублей.С 15 февраля для абонента (при наличии договоров поставки газа и технического обслуживания ВДГО) стоимость бытового баллона с доставкой по адресу составит 1070 (одна тысяча семьдесят) рублей/для иных групп потребителей – 1300 (одна тысяча триста) рублей за 1 газовый баллон объемом 50 литров.Заявки принимаются: абонентским отделом ВЛАДНЕФТЕГАЗ по бесплатному номеру 8-800-250-11-04 и на сайте .