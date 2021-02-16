16.02.2021

2021-02-16 12:35:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (05(9751) о 16 февраля 2021 года).

СЛОВО ЗА ПОКОЛЕНИЕМ КАДЕТ ХХI ВЕКА

Приехав в Кадетский корпус Колледжа полиции, корреспонденты газеты «Петровка, 38» с гордостью смотрели на красивых, аккуратных и подтянутых ребят и девчат в форме с соответствующей символикой, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине. Читайте на странице 2.



ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

На лыжной базе спортивного комплекса «Альфа-Битца» состоялась 15-я лыжная гонка, посвящённая памяти генерал-майора Александра Афонина. Организаторы мероприятия — РОО «Динамо-24» совместно с МГО ВФСО «Динамо» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Читайте на странице 3.



УДОВОЛЬСТВИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Отделу ОМВД России по району Южное Бутово, в географическом смысле словно бы находящемуся на задворках столицы (да простят меня жители района), зато очень повезло на руководителей. Читайте на странице 4.



«ГДЕ МЫ, ТАМ ПОРЯДОК!»

Накануне 64-й годовщины образования 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с командиром подразделения полковником полиции Алексеем ПАРШКОВЫМ. Читайте на странице 5.



МНОГИЕ ПОДРОСТКИ НАС УСЛЫШАЛИ

Какие бы благие (если благие) цели ни преследовали взрослые организаторы любых несогласованных протестных акций, участие в них детей оправдать нельзя ничем, поскольку всегда есть риск для жизни и здоровья малолетних граждан. Читайте на странице 6.



НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Начальник отделения уголовного розыска ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино капитан полиции Николай ТЕРНОВСКИЙ с детства мечтал быть сыщиком. Читайте на странице 6.



НА СПАСЕНИЕ — ДОЛИ СЕКУНДЫ

Мурашки по коже бегут от записи с камеры видеонаблюдения: маленький мальчик идёт по самому краю почти пустой платформы и внезапно падает на рельсы перед приближающимся поездом. Продолжение на странице 7.



КИНО И КОПЫ

Есть такой современный анекдот. Разговаривают два москвича. Один у другого спрашивает: «Ты чего такой грустный?» — «У меня паспорт украли». — «В полицию ходил?» — «Ходил. Не они». Ясное дело: анекдот — шутка, так сказать, да ещё с приколом. Казалось бы, всего делов-то. Читайте на странице 7.



ДВИЖЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская входит в структуру Управления на транспорте МВД России по ЦФО. О деятельности данного подразделения рассказал его начальник полковник полиции Андрей КАЛИННИКОВ. Читайте на странице 8.



БЕГУТ-БЕГУТ ПУТИ-ДОРОГИ…

Люберцы — довольно крупный промышленный город в Московской области. Именно в него на пригородной электричке корреспонденты газеты «Петровка, 38» отправились вместе с сотрудниками транспортной полиции, чтобы узнать о специфике их работы. Читайте на странице 9.



ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УМЫШЛЕННЫЕ, И «ПО СЛУЧАЮ»

Как известно, имидж полиции складывается из множества факторов, среди которых и эффективность проводимой правоохранительными органами борьбы с преступностью. Продолжая активно работать по заявлениям потерпевших, полицейские севера Москвы с начала 2021 года раскрыли ряд разнообразных уголовных деяний. Подробности читайте на странице 10.



«УТРОМ РАНО НА ЗАРЕ ПТИЧКА РАСПЕВАЛА…»

Ветеран Великой Отечественной войны подполковник милиции Фёдор БАРИЛОВ хорошо известен тем, кто читает нашу газету. Он давний автор «Петровки, 38». 14 февраля Фёдору Фёдоровичу исполнилось 96 лет. Читайте на странице 11.



«МАФУСАИЛ» МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА

Один из праотцов человечества библейский Мафусаил, как сообщает нам Святое Писание, прожил 969 лет, больше всех своих современников! Произошло это знаменательное событие ещё во времена оные, ещё до всемирного потопа. Читайте на странице 12.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Медицинским обеспечением и санаторно-курортным лечением вправе воспользоваться сотрудники органов внутренних дел, а также члены их семей, а также лица, находящиеся на иждивении сотрудника органов внутренних дел. Подробности читайте на странице 12.



ТОПИТЬ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В юности Владимир ХРАПОНЕНКОВ жил в селе, расположенном в окрестностях детского оздоровительного лагеря «Бугорок». Много раз он со сверстниками отправлялся на противоположный берег Северки, чтобы поучаствовать в пионерских танцевальных вечерах. Местных гостей вожатые и отрядовцы встречали радушно. Продолжение на странице 13.



И ВСЁ-ТАКИ КОСМОНАВТ

История космонавтики не так велика по времени, но при большом ряду изумивших мир побед понесла столь же большой ряд жертв, тяжёлых и обидных ошибок. Никто и никогда не обещал, что путь к звёздам будет лёгким. Но трагедия, завершившаяся 55 лет назад, особенно тяжёлая. Читайте на странице 13.



ЗНАТОКИ И ИХ НАГРАДЫ

(Окончание. Начало в № 4) Планки, замещающие награды, появляются на мундирах ЗнаТоКов только в деле № 5 «Динозавр», однако чёрно-белое изображение и качество записи не позволяют идентифицировать их точно. Впрочем, и после появления цветного изображения детали не всегда получались чёткими, хотя в целом планки определить уже можно. Продолжение на странице 14.



ВЫЙТИ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

В праздник доброты, любви и душевности превратился очередной 14-й фестиваль творчества осуждённых «Амнистия души». Он был посвящён творчеству малолетних преступников, отбывающих назначенные судом сроки наказаний в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации. Читайте на странице 15.



ЗА МИЛЛИОНЫ ПРИШЛОСЬ ДОРОГО ЗАПЛАТИТЬ

В Измайловском районном суде завершились слушания и вынесен приговор по уголовному делу о торговцах поддельными денежными купюрами. Подробности читайте на странице 15.



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