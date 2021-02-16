Доверчивые и обманутые. В нашем регионе участились случаи дистанционного мошенничества. Как распознать обман и что делать, если вы стали жертвой злоумышленников.

Доверчивыеи обманутые. В нашем регионе участились случаи дистанционного мошенничества. Как распознать обман и что делать, если вы стали жертвой злоумышленников"Средний чек" телефонного мошенника при выманивании средств составляет более 10 тыс руб, сообщил РИА Новости замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем СычевГодтолько начался, а уже 70 фактов дистанционного мошенничество. Общий ущерб достигает более 8 миллионов и это только поВладимиру. В первую очередь, на уловки злоумышленников попадаютсяпожилые люди. Чтобы предупредить мошенничество, полицейские в прямом смысле пошли в народ. На популярный рынок на Батурино. Где объяснили людям, чем опасен так называемый звонок из банка.Надир Беляков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Владимиру:Ежедневно наши граждане поддаются под уловки мошенников, переводят денежные средства на безопасные счета так называемые. Когда под видом работников служб безопасности, либо сотрудников банков производится обман граждан. Их убеждают с целью пресечь попытку оформления кредита, либо пресечь попытку несанкционированного списания. Убеждают перевести собственные накопления на счета мошенников.Вычислить обман стало сложнее, ведь позвонить мошенники могут даже с официального номера банка или полиции. Аферисты подделывают номер с помощьюIP- телефонии. В УМВД России по городу Владимиру предупреждают, сообщать реквизиты карт и персональные данные - нельзя. Набирает обороты и другой вид мошенничества - сайты- двойники.Никита Филаретов, член общественного совета УМВД по городу Владимиру:- Впереди нас ждет сезон отпусков, поэтому мы рекомендуем бронировать и покупать туристические путевки только у проверенных туроператоров на официальных сайтах.Здесь совет один - быть бдительными. И перепроверять информацию даже если она кажется правдивой.Если вы все-таки стали жертвой мошенников,необходимо сообщить в полицию. Там подскажут дальнейшие действия.Юлия Шувалова, Андрей Синягин, Вести-Владимир