Журналист Вячеслав Шарапов рассказал, что ждет белорусов в случае ухода президента Александра Лукашенко. По его мнению, возлагать большие надежды на оппозицию не стоит.

Журналист Вячеслав Шарапов рассказал, что ждет белорусов в случае ухода президента Александра Лукашенко. По его мнению, возлагать большие надежды на оппозицию не стоит.Эксперт отметил, что не испытывает никаких иллюзий насчет "демократизации" республики. По мнению журналиста, при уходе Александра Лукашенко из власти в Белоруссии может наступить период хаоса, начнется передел сфер влияния.Вероятность гражданской войны Шарапов исключил. Эксперт предположил, что большинство сторонников нынешней власти быстро переориентируется на нового лидера. "А дальше – как карта ляжет", – сказал журналист в беседе с "Украина.ру".На прошлой неделе в Минске состоялось шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС). В ходе выступления перед чиновниками Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции будет готов к концу этого года и вынесен на всеобщее обсуждение в начале 2022 года.Глава республики также рассказал, что покинет пост, когда в стране установятся мир и порядок. пообещал не дать своих сторонников в обиду. Политик подчеркнул, что если к власти придут оппозиционные силы, то ни один волос с головы его соратников не упадет.Напомним, что в конце прошлого года Белоруссию захлестнула волна протестов. Руководство страны обвинили в фальсификации президентских выборов. Позднее Александр Лукашенко перед гражданами: губернаторы могли "нарисовать ему" один-два процента, но повлиять на итоги это не могло.