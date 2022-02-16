Мужчина судим уже не первый раз.

В Киржаче предстанет перед судом 60-летний рецидивист за покушение на убийство и незаконном проникновении в жилище. Житель Киржача судим неоднократно. Об этом сообщает пресс-центр СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, убил 44-летнюю женщину, когда та хотела вызвать полицию. Рецидивист нанес ей не менее 26 ударов ножом по голове и телу. Также месяцем ранее мужчина незаконно проник в квартиру 70-летней жительницы Киржача.Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.