На завершение строительства не хватает 850 млн рублей.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил строительство Рпенского проезда. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.«Убедился, что техника задействована, работы идут. За последние два года стройматериалы подорожали в 2,5 раза. В проект вносились изменения и сроки работ незначительно увеличились», - констатирует глава региона.Первоначальная стоимость дороги оценивалась в 2,6 млрд рублей. С учётом всех изменений до конца 2023 года стройка должна обойтись в 2,75 млрд рублей. За дополнительными средствами Александр АлександровичПо результатам совещания, которое состоялось на объекте, самое сложное место сейчас — мост через Рпень.«Нужны большие объёмы металла, который сейчас дефиците. Поставил мэрии задачу найти поставщика в кратчайшие сроки. При возникновении сложностей готов оказать поддержку. Если строители получат материалы в ближайшее время, то первые машины поедут по дороге до конца 2023 года», - резюмировал губернатор.Напомним, что новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.