Проблемными точками в областном центре являются поликлиники №1 и №2. Подыскивать места будут департамент здравоохранения и мэрия областной столицы.

Во Владимире ведётся поиск подходящих помещений для оказания амбулаторной медпомощи взрослым владимирцам, прикреплённым к поликлинике №1. Ранее врио губернатора Александр Авдеев поставил задачу подобрать площадки под размещение новых поликлиник в ряде микрорайонов для приёма пациентов.Проблемными точками в областном центре являются поликлиники №1 и №2. Подыскивать места будут департамент здравоохранения и мэрия Владимира.«Это должно быть полноценное учреждение поликлинического звена, не своего рода «МФЦ для здравоохранения», не регистратуры и «красные зоны», − подчеркнул глава региона.Сейчас разгрузить медучреждения позволяет дистанционное оформление листков нетрудоспособности. В ряде больниц почти 50% больничных закрывают удаленно.