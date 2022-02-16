В соцсетях парень публиковал материалы соответствующего содержания, а также намеревался уехать в Афганистан и воевать на стороне террористов.

Западный окружной военный суд осудил 22-летнего уроженца Средней Азии, которого обвиняли в причастности к терроризму. Его задержали сотрудники УФСБ по Владимирской области.Молодой человек оказался сторонником религиозных радикалов и причислял себя «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ). В соцсетях парень публиковал материалы соответствующего содержания, а также намеревался уехать в Афганистан и воевать на стороне террористов.В июне на азиата завели уголовное дело. Западный окружной военный суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму. Гостя из ближнего зарубежья приговорили к двум годам колонии и запретили два года администрировать интернет-сайты.Приговор вступил в законную силу.