Вопрос уже обсуждался на заседании комитета по промышленной политике и предпринимательству.

Во Владимирской области запретят продавать энергетики детям. Депутаты Законодательного Собрания, по инициативе детского омбудсмена Юлии Раснянской, приступили к разработке закона. Вопрос уже обсуждался на заседании комитета по промышленной политике и предпринимательству.«Выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объёмом от 250 мл до 330 мл, не исключена возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в день. А это может привести к негативному влиянию на здоровье детей и подростков», - отмечает уполномоченная по правам ребёнка.Медицинскими исследованиями доказано, что энергетики не дают дополнительной силы, а истощают резервы организма.«К тому же дети и подростки не в состоянии самостоятельно контролировать дозу. Из-за бесконтрольного употребления возникает депрессия, формируется зависимость», - пишет Раснянская.Ожидается, что запрет будет распространяться на детские, образовательные, спортивные, медицинские учреждения, а также местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков.Инициатива омбудсмена получила активную поддержку парламентариев.Как уточняет пресс-служба ЗС, отдельной проработки потребует вопрос с правоприменением.«Если закон примут, необходимо будет ввести санкции за нарушения. А значит, определить лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела. Нагрузка ляжет на плечи муниципалов», - подчеркнули в региональном парламенте.Работа над законопроектом только начинается. Теперь депутатам и общественникам придётся потрудиться, чтобы норма стала реальным инструментом защиты юных владимирцев.