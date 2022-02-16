В 22-м году Чтобы достроить Рпенский проезд, область просит около миллиарда рублей из гос.казны. Почему подорожало строительство и что по срокам? Такими темпами и без доп.финансирования не

В 22-м году Чтобы достроить Рпенский проезд, область просит около миллиарда рублей из гос.казны. Почему подорожало строительство и что по срокам? Такими темпами и без доп.финансирования не выйдет. Речь о строительстве Рпенского проезда. Судьбой дороги-дублёра всерьёз обеспокоены не только обычные жители, но и депутаты ЗакСобрания. Антон Сидорко направил запрос о финансировании проекта в областную администрацию.