Молодые специалисты Владимирской области активно пользуются возможностью проявить себя на рынке труда. На этой неделе они показывают все свое мастерство экспертам и работодателям,

Молодые специалисты Владимирской области активно пользуются возможностью проявить себя на рынке труда. На этой неделе они показывают все свое мастерство экспертам и работодателям, участвуя в региональном этапе федерального проекта Worldskills. Николай второй день проводит у токарного станка во Владимирском технологическом колледже. Здесь в рамках федерального проекта Worldskills он принимает участие в чемпионате по профессиональному мастерству.