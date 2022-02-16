Что читает владимирский Рекорд Оркестр? В областной библиотеке для детей и молодёжи популярный...

Что читает владимирский "Рекорд Оркестр"? В областной библиотеке для детей и молодёжи популярный коллектив стал участником акции "Моя книжная полка".Этот акустический концерт и премьера новой композиции - подарок всем читателям от группы "Рекорд-оркестр". В песне "I love you" брутальные парни ещё раз доказали: они - настоящие романтики.Тимофей Копылов, солист группы «Рекорд Оркестр»:- Это песня об отвергнутой любви. Добавляйте, делайте репосты. Ставьте лайк. Песня очень красивая. Красивее мы не писали. Спасибо. Любите друг друга!В международный день книгодарения музыканты признались в любви к чтению и книгам. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи они присоединились к проекту "Моя книжная полка". Гостям книжного вечера основатель коллектива, гитарист Алексей Барышев и "голос" "Рекорд Оркестра" Тимофей Копылов рассказали о самых любимых произведениях всех участников коллектива.Алексей Барышев, основатель группы "Рекорд Оркестр", гитарист:- Была установка: ребята, попробуйте собрать книги, которые повлияли на вас с самого детства, юношества, отрочества и во взрослой жизни. Вот такой список мы и представили.С этой стороны поклонники их ещё не знали. Выяснилось, что бас-гитарист "Рекорд-оркестра" Василий Рыжков предпочитает произведения Шолохова, а саксофонист Павел Патругин - фантастику. К примеру, "Марсианские хроники" Рея Брэдбери. В большом списке Алексея Барышева - романы Александра Дюма и Джека Лондона, книги Ричарда Баха и Николая Носова. Когда-то "Незнайку на Луне" маленькому Лёше подарила бабушка.Алексей Барышев, основатель группы "Рекорд Оркестр", гитарист:- Помню, там было подписано: "На день рождения 2 года". И вот очень интересный момент. Вы давно читали эту книгу? Я перечитывал её очень много раз. Не знаю, какой он провидец. Но можно реально почитать эту книгу и почесать голову. Насколько это ныне акутально.В рамках проекта "Моя книжная полка" о своих любимых книгах рассказывают известные владимирцы. Теперь своя "именная" полка с персональными закладками есть и у знаменитого "Рекорд оркестра". В день книгодарения участники вечера обменялись и "лучшими подарками". Кстати, пропуском на необычную акцию акцию стала книга. Все собранные издания сотрудники библиотеки для детей и молодёжи отправят в глубинку. Их ждут читатели сельских библиотек.Юрий Колодин, Илья Хлудов "Вести-Владимир".