Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции. По легенде учений в одном из кабинетов на втором этаже ковровского УВД произошло возгорание. Сотрудникам пришлось

Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции. По легенде учений в одном из кабинетов на втором этаже ковровского УВД произошло возгорание. Сотрудникам пришлось эвакуироваться. В здании остался только один полицейский: он оказался отрезан от выхода столбом условного дыма и пламени. Добраться до коллеги у правоохранителей не получилось. За дело взялись профессиональные пожарные. Огнеборцы через