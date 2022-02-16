Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции. По легенде учений в одном из кабинетов на втором этаже ковровского УВД произошло возгорание. Сотрудникам пришлось
<a href="https://33live.ru/novosti/16-02-2022-kovrovskie-pozharnye-potushili-uslovnyj-pozhar-v-zdanii-policii.html" target="_blank">Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции</a> - Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции. По легенде учений в одном из кабинетов на втором этаже ковровского УВД произошло возгорание. Сотрудникам пришлось
[url=https://33live.ru/novosti/16-02-2022-kovrovskie-pozharnye-potushili-uslovnyj-pozhar-v-zdanii-policii.html]Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции[/url] - Ковровские пожарные потушили условный пожар в здании полиции. По легенде учений в одном из кабинетов на втором этаже ковровского УВД произошло возгорание. Сотрудникам пришлось