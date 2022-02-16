После чистки крыш от снега в квартирах у владимирцев течет с потолка. В доме номер два по улице Асаткина коммунальный инцидент – потолок на кухне у Алены Седовой промок и обвалился. Алена

После чистки крыш от снега в квартирах у владимирцев течет с потолка. В доме номер два по улице Асаткина коммунальный инцидент – потолок на кухне у Алены Седовой промок и обвалился. Алена Седова, жительница дома №2 по улице Асаткина Да мы вечером сели ужинать, никто ничего не предвещал, все сели ужинать, все было прекрасно, ребенок