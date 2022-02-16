Аферистка установлена. Ущерб возмещён.

Жительница Саратова кинула девушку из Владимира на 16 тысяч рублей. Лжепродавец волос пообещала ей качественный товар по сносной цене, но, получив деньги, исчезла. Подробностями очередного факта интернет-мошенничества поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В соцсетях потерпевшая нашла объявление о продаже волос. Она связалась с автором, которая не вызвала никаких подозрений. Далее доверчивая жительница областного центра перевела вышеуказанную сумму на карту новой знакомой, но свой заказ так и не получила. Пришлось писать заявление в полицию.Оперативники установили, что аферисткой является 25-летняя злоумышленница из Саратова.«Фигурантка созналась в совершении преступления, пояснив, что изначально планировала получить деньги, не давая ничего взамен», - уточнили в УМВД.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб - компенсирован.