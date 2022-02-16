Заявки подавали ЛДПР и КПРФ.

Мэрия Владимира запретила проводить митинг на Площади Ленина и у входа в Центральный. Ранее коммунисты и ЛДПР подавали заявки на дату 23 февраля.Партийцы обещали, что собрание посетит не больше 100 человек, но в горадминистрации сослались на возможность приобщения зевак к проходящему мероприятию. Таким образом численность участников может превысить 500 человек, что запрещено в соответствии с антиковидными ограничениями.Как уточнил замглавы Владимир Гарев, руководствуясь указом губернатора, проведение акций не представляется возможным. Он также напомнил, что за нарушение требований предусмотрена административная ответственность.