В горадминистрации назвали причины исчезновения лотков с улиц Егорова и Красноармейской.

Мэрия Владимира демонтировала палатки и лотки на улицах Егорова и Красноармейской. Теперь пенсионеры торгуют заготовками на импровизированных прилавках.В горадминистрации пояснили, что неряшливый вид нестационарных объектов уродовал облик города. В целях пресечения незаконной уличной торговли чиновники исключили точки из городской схемы. Власти уверены, что палатки мешали владимирцам ходить по тротуарам. К тому же, продавцы не использовали маски и перчатки, что создавало угрозу распространения коронавируса. К слову, в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о необходимости использования средств защиты во время торговли на уличных лотках.«Зачастую у людей нет документов, подтверждающих безопасность продукции. Торговля велась с нарушением санитарных норм и правил. Предприниматели не платили налоги и другие сборы, что наносило ущерб городскому бюджету», - добавили в мэрии, говоря о причинах демонтажа лотков.Впрочем, бизнес идёт несмотря ни на что. Бабушки и дедушки ежедневно встают напротив дома и предлагают прохожим свои соленья. Рядом гости города бойко продают овощи, фрукты и непродовольственные товары.