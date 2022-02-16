Активисты проекта «Народный контроль» провели очередной мониторинг продуктов в «Магните» и...

Активисты проекта «Народный контроль» провели очередной мониторинг продуктов в «Магните» и «Пятерочке»В первую очередь, общественники проверили торговые точки на наличие просроченной продукции. Активисты также обратили внимание на упаковку и маркировку. Народные контролеры побывали в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» на улице Мира во Владимире. В центре особого внимания мясо и молочная продукция. Практика показывает, что если торговые точки нарушают сроки хранения, то, как правило, именно в этом секторе продукции. Контролеры отметили значительное улучшение ситуации в обоих магазинах после предыдущего мониторинга, который состоялся две недели назад.Если при прошлой проверке в магазине «Магнит» было собрано три тележки просроченных продуктов, то в этот раз товаров с истекшим сроком годности не было обнаружено.Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семенов также отметил, что есть замечания к торговым точкам по наклейкам со сроками годности, которые закреплены на упаковке не лучшим образом и соответственно могут быть переклеены. Обнаружили народные контролеры и плохо упакованную продукцию. В случае, если ситуация не будет исправлена, общественники обратятся в управление Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе владимирского отделения «Единой России».Было сделано замечание и по ассортименту представленных товаров. Контролеры отметили, что необходимо больше поддерживать местных производителей и возрождать владимирскую марку качества.