Злоумышленник совместно с неустановленными сообщниками, используя поддельные документы, переоформил на себя квартиру потерпевшей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными сообщниками, используя поддельные документы: доверенность от собственницы и договор купли-продажи, переоформил на себя квартиру, расположенную на Звенигородской улице. А через некоторое время он продал указанную жилплощадь третьим лицам.Собственница квартиры, находившаяся за пределами РФ, заподозрила неладное, когда в квитанциях по квартплате ЖКХ увидела личные данные неизвестного ей человека. Проверив информацию, женщина узнала, что уже не является собственницей квартиры. Она незамедлительно написала заявление в полицию.Материальный ущерб составил более 28 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый – 35-летний мужчина.Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также предполагаемых соучастников», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93