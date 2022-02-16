Парк Добросельский переходит на третий этап благоустройства. Согласно условиям нового...

Парк "Добросельский" переходит на третий этап благоустройства.Согласно условиям нового электронного аукциона, 75 миллионов рублей пойдут на прокладку новых аллей, установку систем видеонаблюдения, освещения и строительство памп-трэка. Работы должны быть закончены к началу осени.Еще 6 миллионов рублей должны пойти на возведение игрового комплекса с полосой препятствий. Этот объект должен быть построен к первому июля.