Фигурант без ведома собственников пользовался их гаражом и сдал находившееся в нём авто в пункт приема металла.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия обвиняемый планировал приобрести гараж, находившийся недалеко от его дома. Подходящих предложений о продаже он не нашёл, но выяснил, что хозяйка одного из гаражей умерла, а её родственники проживают в другом регионе. Фигурант заменил замок на чужом гараже и в течение нескольких месяцев пользовался им, сдав в пункт приема металла хранившийся в помещении чужой автомобиль.Приехавший в Ковров собственник гаража не смог попасть в помещение, обратился в полицию и предоставил документы, подтверждающие его право собственности.Фигурант свою вину признал и возместил причиненный материальный ущерб в сумме 36 000 рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.