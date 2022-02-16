15 февраля 2022 года поисковому отряду Лиза Алерт Владимирской области исполнилось 8 лет В связи...

15 февраля 2022 года поисковому отряду "Лиза Алерт" Владимирской области исполнилось 8 летВ связи с этой датой волонтеры подготовили статистику по результатам своей работы.За время работы в регионе с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2022 года всего поступило 2679 заявок, из них 1466 по городу, 1213 — по лесу.Найдены, живы — 2159 человек, найдены, погибли — 313.И всех поступивших заявок 484 были на поиск детей до 18 лет. Из них: найдены живыми — 472, найдены погибшими — 12.Заявки на поиск родных – 19. Все были найдены.Неподтвержденные заявки — 96. Поиск 92 человек продолжается.Найдены силами отряда - 512 человек.