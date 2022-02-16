Воспользовавшись доверием пенсионерки, злоумышленник незаметно похитил из шкатулки денежные средства и ювелирные украшения...

Участковым уполномоченным ОМВД России по району Богородское задержан подозреваемый в краже ювелирных украшений и денежных средств у пенсионерки.Установлено, что к 81-летней пенсионерке пришел молодой человек, который помогал пожилой женщине по дому. Воспользовавшись ее доверием, злоумышленник незаметно похитил из шкатулки денежные средства и ювелирные украшения. После того, как он покинул квартиру, пенсионерка обнаружила в шкатулке вместо ювелирных изделий неизвестные предметы бижутерии и пропажу 30 тысяч рублей. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 28-летнего москвича, по месту проживания. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.Следователем ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73