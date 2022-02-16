Прокуратура Киржачского района выявила нарушения законодательства при предоставлении коммунальной...

Прокуратура Киржачского района выявила нарушения законодательства при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению.Установлен факт непредставления Киржачским филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» коммунальной услуги по электроснабжению собственникам и пользователям помещений в д. Акулово, д. Финеево, в период, превышающий допустимую продолжительность перерыва предоставления коммунальной услуги по электроснабжению.За 2021 год суммарное количество отключений в д. Финеево составило 147 часов 55 минут, общая продолжительность отключения коммунальной услуги по электроснабжению в д. Акулово за 2021 год составила 85 часов 50 минут.Прокуратурой района в адрес руководителя Киржачского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя Киржачского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.