Группа компаний «Ростелеком-ЦОД» объявляет о запуске второй очереди мегаЦОД «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов. Вторая очередь дата-центра ..

Группа компаний «Ростелеком-ЦОД» объявляет о запуске второй очереди мегаЦОД «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов.Вторая очередь дата-центра — это четыре зала на 800 стоек общей мощностью 40 МВт. Специально для этого проекта «Ростелеком-ЦОД» построил новую волоконно-оптическую трассу для обеспечения наилучшей сетевой связности. Благодаря такой архитектуре сети заказчики могут создавать географически распределенные решения на нескольких площадках, например, с участием дата-центров компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также использовать сервисы других дата-центров без дополнительных сложностей.Новая очередь дата-центра простроена в соответствии с требованиями надежности уровня Tier III. Это означает, что все элементы инженерной инфраструктуры зарезервированы:(энерго- и холодоснабжение, телекоммуникационные трассы, системы пожаротушения и мониторинга. Таким образом, ЦОД «Удомля» может обеспечить бесперебойную работу размещаемых в нем ИТ-сервисов даже при ремонтных работах.Заказчики дата-центра получат доступ к единому набору сервисов, представленных на всех площадках геораспределенной сети «Ростелеком-ЦОД»: размещение серверного оборудования (colocation), облачная инфраструктура (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) и сервисы, телеком-услуги, резервное копирование и DR1, сервисы информационной безопасности и многие другие.«Высокий спрос на мощности нашей площадки в Удомле подтверждает, что клиенты оценили все возможности роста на вычислительных мощностях в мегаЦОД "Удомля”, хотя изначально были настроены сдержано по отношению к площадке, удаленной от Москвы. Первая очередь полностью заполнена, 50% второй также зарезервирована клиентами», — отметил первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор «ДатаЛайн» Юрий Самойлов. МегаЦОД в Удомле был запущен в 2019 году. Проект предполагает расширение до пяти очередей общей емкостью 4 000 стоек. Строительство третьего модуля на 800 стоек будет запущено после реализации всех мощностей текущей очереди.