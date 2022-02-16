Уровень безработицы в Москве снизился в семь раз – до 0,44%. При поддержке столичной службы занятости с начала пандемии на работу устроилось около 300 тысяч горожан.

Уровень безработицы в Москве снизился в семь раз – до 0,44%. При поддержке столичной службы занятости с начала пандемии на работу устроилось около 300 тысяч горожан.Более половины обратившихся в московскую в службу трудоустройства находят работу, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, рынок труда окончательно адаптировался к текущем реалиям и почти вернулся к допандемийным показателям."Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%. Это самый низкий показатель за последние два года", – сообщила она.Сейчас в Москве высокий спрос на специалистов в сфере торговли, ИТ и телекоммуникаций, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В медицине и фармацевтике на одну ставку претендуют несколько соискателей, уточнил он.Найти работу москвичам помогают специалисты центров занятости "Моя работа". Они дают советы по составлению резюме, подбирают подходящие вакансии, организовывают собеседования для соискателей.Помощь с трудоустройством также оказывает служба занятости населения города Москвы. Это крупнейший государственный кадровый оператор. В структуре службы – 57 отделов, из них 52 находятся в центрах госуслуг "Мои документы".Ранее в ходе выступления перед депутатами Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин продление программы поддержки предприятий и граждан. Он напомнил, что за время пандемии власти столицы увеличили вложения в инфраструктуру, объем адресной помощи бизнеса и горожан. На поддержку предприятий было направлено сотни миллиардов рублей, отметил мэр.