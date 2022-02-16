С 1 марта питьевая вода производителей Владимирской области должна отмечаться «честным знаком». С...

С 1 марта питьевая вода производителей Владимирской области должна отмечаться «честным знаком».С 1 марта текущего года в России становится обязательной маркировка питьевой воды – с этой даты на каждой произведённой в стране или импортированной бутылке воды матрикс кодом должна быть отмечена дата розлива. Маркировка проходит в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 841.Департамент сельского хозяйства Владимирской области провёл встречу по вопросам подготовки к маркировке продукции с руководителями предприятий региона и представителями системы маркировки «Честный знак». В этой системе зарегистрированы уже 292 компании Владимирской области, в том числе 16 производителей воды. Они рассчитывают начать маркировку своей продукции в установленный срок.Напомним, что часть требований по маркировке воды уже стали обязательными в 2021 году: с 1 сентября все производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы воды должны регистрироваться в «Честном знаке», а с 1 декабря вся минеральная упакованная вода должна маркироваться соответствующим образом, сообщает пресс-служба областной администрации.Фото: pexels.com/