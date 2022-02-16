Сегодня в олимпийском Пекине Россия завоевала четвёртую медаль в биатлоне. У российских...

Сегодня в олимпийском Пекине Россия завоевала четвёртую медаль в биатлоне. У российских биатлонисток - серебро в женской эстафете Игр.Вырвать победу смогли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. Подопечные Михаила Шашилова допустили семь промахов и со штрафным кругом проиграли только Швеции. За Кристину Резцову сегодня особенно болели во Владимирской области. 25-летняя спортсменка- дочь "королевы лыжни" - Анфисы Резцовой. Уроженки деревни Якимец Гусь-Хрустального района.