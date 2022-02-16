После сюжета “Шестого канала” управкомпания взялась за дело. Речь об уборке территории у нескольких многоквартирных домов на проспекте Строителей. Неделю назад местные жители

После сюжета “Шестого канала” управкомпания взялась за дело. Речь об уборке территории у нескольких многоквартирных домов на проспекте Строителей. Неделю назад местные жители пожаловались нам на некачественную уборку снега, работу дворников и состояние новой детской площадки. Что изменилось? Как управкомпания на наш сюжет отреагировала. Жители многоквартирных домов на проспекте Строителей прислали видео. На кадрах –