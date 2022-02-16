В Северо-Восточном округе Москвы в 2022 году реализуют пять крупных проектов благоустройства в рамках программы Мой район. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Северо-Восточном округе Москвы в 2022 году реализуют пять крупных проектов благоустройства в рамках программы "Мой район". Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В районе Свиблово благоустроят сквер на Снежной улице. Это популярное место отдыха у местных жителей. Там устроят променад со спусками к воде, установят садовые качели.Планируется реконструкция спортивных и детских площадок. В сквере организуют места для занятий воркаутом и панна-футболом."Кроме того, будет создано уютное и функциональное пространство для проведения культурных и досуговых мероприятий", – сообщил Собянин.В порядок приведут и сквер на улице Седова. Сейчас он выполняет транзитную функцию для прохода к Яузе и востребован для прогулок. Планируется проложить удобные дорожки, сделать детские площадки и зоны тихого отдыха.Градоначальник рассказал, что сквер станет более зеленым. Там высадят новые деревья и кустарники, разобьют газоны, устроят альпийскую горку с декоративным цветником, установят садовые качели и лавочки.В Бабушкинском районе пройдет благоустройство местной достопримечательности – созданного 15 лет назад сквера "Знаки Зодиака". Сегодня пространство вокруг него выглядит пусто, констатировал Собянин."Предлагаем наполнить его детскими и спортивными площадками, в том числе для стритбола. В сквере появится и беговая дорожка", – написал мэр.В районе Бибирево преобразится общественное пространство площадью более шести гектаров в границах улиц Мелиховская, Белозерская, Лескова площадью более 6 га. Там появится полноценный прогулочный маршрут со смотровой площадкой, зонами тихого отдыха. Также установят новые тренажеры, детские и спортивные площадки.Еще один проект предполагает благоустройство квартала района Южное Медведково в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева. Местные жители предложили озеленить дворы, обновить существующие и создать новые площадки.Также программа на 2022 год включает благоустройство восьми школьных территорий. Там обновят детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, обустроят уютные зоны отдыха, модернизируют контейнерные площадки."В результате реализации проектов благоустройства северо-восток Москвы станет еще более комфортным, зеленым и уютным", – подытожил Собянин.Ранее мэр Москвы , что в городе приступят к реализации адресных проектов благоустройства в рамках программы "Мой район". Новые проекты обсудят с местными жителями и депутатами.