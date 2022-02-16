У гражданина обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 220 свертков с неизвестным веществом...

«Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан 23-летний пассажир такси по подозрению в покушении на сбыт около 1 килограмма наркотического средства – мефедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе несения службы в районе 23 км Киевского шоссе сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль-такси «Тойота Камри». При проверке документов у водителя автоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, в связи с чем появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате личного досмотра у гражданина обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 220 свертков с неизвестным веществом.Согласно результатам исследования части изъятого установлено, что материал в свертках, общей массой свыше 945 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.Следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81