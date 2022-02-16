В Коврове инспекторы вместе со школьниками подготовили тематический ролик, в котором призвали водителей уважительно относиться к пешеходам.

Сотрудники ОГИБДД продолжают проводить мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Полицейские используют различные способы донесения информации до граждан. Так инспекторы отдела по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» вместе со школьниками и местным телеканалом подготовили тематический видеоролик.На кадрах, снятых у одного из самых аварийно-опасных участков в Коврове, школьники рассказывают, что через эту дорогу они ходят в школу, на секции, домой и периодически наблюдают, как неосторожно ведут себя водители автомобилей. Мальчишки и девчонки обращаются к автолюбителям с призывом уважительно относиться к пешеходам, быть внимательными при проезде участков с «зебрами».Сотрудники полиции, в свою очередь, напоминают о недопустимости нарушений Правил дорожного движения и тяжких последствиях таких нарушений.