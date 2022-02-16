Гражданин, находясь в служебном кабинете государственного инспектора безопасности дорожного движения, передал ему в качестве взятки денежные средства...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО совместно с коллегами из УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в даче взятки.Установлено, что фигурант, находясь в служебном кабинете государственного инспектора безопасности дорожного движения, передал ему в качестве взятки денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. Взамен он хотел получить отметку в экзаменационном листе о сдаче практического квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения.Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако не отказался от своих намерений и передал денежные средства, после чего был задержан оперуполномоченными.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22