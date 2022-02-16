В 2021 году инфляция оказалась выше роста благосостояния владимирцев.

В III квартале 2021 года средний доход жителей Владимирской области составлял 29 994 рубля. За год показатель вырос на 6,1%, что ниже инфляции. В городах среднедушовой заработок составлял 32 910 рублей (+5,7%), в сёлах - 19 547(+9%). Об этом сообщил Владимирстат.При этом минимальный набор продуктов подорожал почти на 14%. В целом уровень благосостояния едва позволяет селянам барражировать на пороге бедности. Горожане в этом плане чувствуют себя чуть лучше.По информации статистического ведомства, около 37% денег население тратит на продукты, 35% - на непродовольственые товары, 24% − на оплату услуг.Добавим, что средняя зарплата на ноябрь прошлого года составляла 37,5 тысяч рублей. Реальная начисленное жалованье увеличилось всего на 1,4%.