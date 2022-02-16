Стартовало финишное голосование за самую красивую замужнюю женщину Владимирской области - Миссис...

Стартовало финишное голосование за самую красивую замужнюю женщину Владимирской области - "Миссис Владимирская земля - 2022".Ваши лайки определят победительницу в номинации "Миссис Народный выбор". Участвуют красавицы из Коврова, Юрьева-Польского, Судогды, Мурома и Владимира. Имя победительницы назовут 18 февраля.