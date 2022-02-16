Вакцинированным этим препаратом можно прибывать в страну только по программе "песочница".

Власти Таиланда отменили обязательный карантин для прибывающих в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник Лайт".Иностранцы, получившие одну дозу "Спутника Лайт", были включены в электронную систему оформления разрешений на въезд ThailandPass. Опцию бескарантинного въезда в Таиланд можно выбрать в рамках программы так называемых туристических песочниц – закрытых территорий, где турист должен провести первые дни пребывания в стране, чтобы получить полную свободу передвижения.При этом "Спутник Лайт" не распространяется на другую схему бескарантинного въезда – Test & Go. По этой программе, которая была открыта для россиян с 1 февраля, турист должен сдать отрицательный тест на коронавирус по прибытии в страну. После этого он получает полную свободу передвижения на четыре дня, после чего он обязан сдать второй отрицательный ПЦР-тест. Программа Test & Go распространяется только на привитых "Спутником V".