За кражу одежды из магазина «Спортмастер» жителю Коврова назначено наказание в виде исправительных...

За кражу одежды из магазина «Спортмастер» жителю Коврова назначено наказание в виде исправительных работ.3 февраля 2022 года мировым судьей г. Коврова вынесен приговор по уголовному делу жителя Коврова, обвиняемого в краже.Выяснилось, что в июле 2020 г. мужчина, взял в магазине «Спортмастер», расположенном в ТЦ «Ковров Молл», 3 футболки и 2 пары мужских шорт. Пошел в примерочную, где сорвав с одежды пластиковые бейджи, бумажные и вшитые ярлыки, надел ее на себя. После чего, минуя кассу и не оплатив товар, вышел из магазина и скрылся с места совершения преступления, причинив ООО «Спортмастер» материальный ущерб на сумму около 5 000 рублей.Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.Приговором мирового судьи он признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработка, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.