До конца 2022 года в регионе введут в эксплуатацию крупные спортивные объекты. Во Владимирской...

До конца 2022 года в регионе введут в эксплуатацию крупные спортивные объекты.Во Владимирской области в 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе, закончится возведение физкультурно-спортивного комплекса в Коврове, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, пройдёт реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах.На завершение строительства ФОКа в Коврове и реконструкцию стадиона «Олимп» в Селивановском районе регион получит из федерального бюджета более 225 млн рублей.«Физкультурно-оздоровительный комплекс в Коврове будет включать все необходимое для занятий такими видами спорта как борьба, спортивная гимнастика, фехтование. Подразумевается строительство гостиницы для организации тренировочных сборов. Там же откроется база проката лыж. В Селивановском районе появится целый комплекс спортивных сооружений, в который войдут поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны, хоккейную площадку с искусственным льдом и спорткомплекс с тренажёрным залом», − сообщил директор Департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.Ещё 100 млн рублей из федерального бюджета Владимирская область получит на развитие современной спортивной инфраструктуры шаговой доступности в городах и сельской местности. В рамках проекта «Бизнес-спринт» в регионе построят две умные спортивные площадки с доступом к Интернету и одно модульное спортсооружение, сообщает пресс-служба обладминистрации.