Кольчугинский городской суд вынес приговор двоим преступникам. Их признали виновными в покушении на...

Кольчугинский городской суд вынес приговор двоим преступникам. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в июне 2020 года один из преступников обратился в Интернете к неустановленному лицу, сообщив о своём желании участвовать в сбыте наркотических средств и психотропных веществ наркопотребителям, на что также при личной встрече склонил своего знакомого.Реализуя преступный умысел, злоумышленник получил информацию о местонахождении организованного тайника, где обнаружил и забрал крупную партию наркотических и психотропных веществ. После этого, действуя в рамках совместного умысла со своим знакомым, преступники подготовили и расфасовали наркотики для последующего сбыта и проследовали к одному из садоводческих товариществ района для организации, так называемых «закладок».Однако злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.С учетом позиции стороны государственного обвинения, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: https://ru.freepik.com/