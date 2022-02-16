Кольчугинский городской суд вынес приговор двоим преступникам. Их признали виновными в покушении на...
Кольчугинский городской суд вынес приговор двоим преступникам. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в июне 2020 года один из преступников обратился в Интернете к неустановленному лицу, сообщив о своём желании участвовать в сбыте наркотических средств и психотропных веществ наркопотребителям, на что также при личной встрече склонил своего знакомого.
Реализуя преступный умысел, злоумышленник получил информацию о местонахождении организованного тайника, где обнаружил и забрал крупную партию наркотических и психотропных веществ. После этого, действуя в рамках совместного умысла со своим знакомым, преступники подготовили и расфасовали наркотики для последующего сбыта и проследовали к одному из садоводческих товариществ района для организации, так называемых «закладок».
Однако злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.
С учетом позиции стороны государственного обвинения, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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