В древнем Муроме продолжается реставрация дома Зворыкиных. В его стенах появился на свет отец...
В древнем Муроме продолжается реставрация дома Зворыкиных. В его стенах появился на свет "отец телевидения" Владимир Зворыкин. Капитальные работы на памятнике регионального значения обещают завершить в этом году. Сейчас там меняют межэтажные перекрытия, возводят новые стены и лестничные пролеты. Слово Дарье Давыдовой.
Будь это просто дом, дешевле и проще было бы снести его и построить заново, говорят строители. Пока шли работы по усилению фундамента, масштабы реконструкции были не так очевидны. А потом, закрыв крышу, рабочие начали разбирать здание изнутри.
Максим Гришин, главный инженер Муромского историко-краеведческого музея:
- При демонтаже перекрытий нашли послание предыдущих строителей. Это была дощечка вагонки, там было написано, что в семидесятых годах производился частичный ремонт строителями из Борисова и Битюкова, годы рождения, фамилии, имена, отчества.
Директор муромского музея Альбина Анучкина сейчас с трудом ориентируется в новой планировке. Этот ремонт - сам по себе целая история. Первые упоминания о проекте реставрации дома Зворыкиных относятся к "нулевым" годам. В первой половине десятых смотрители уже стеснялись и даже побаивались водить экскурсии по обветшалым интерьерам, выставочные залы закрыли, а три года назад отсюда вывезли и хранилище. Начался ремонт.
Альбина Анучкина, директор Муромского историко-краеведческого музея:
- Здание тысяча семьсот метров, но, к большому сожалению нас, музейных работников, большого количества экспозиционных площадей мы здесь не увидим, не заселим. Останется где-то семьсот "с немножким" квадратных метров для экспозиций. Дом сам специфический, это жилой дом, анфиладные комнаты, окна, двери, печи, их такое великое множество, что экспозицию непросто сделать.
В просторных, красивых и, что важно, сухих подвалах поселится коллекция древних артефактов, найденных во время раскопок, в том числе во дворе дома Зворыкиных. Первый этаж станет сервисной зоной - ресепшн, гардероб, туалеты, небольшое кафе. Здесь исторически располагались служебные помещения. Выше разместится краеведческая экспозиция. На третий этаж, вероятно, переедет древнерусское искусство, одно из ценнейших собраний. Боль музейщиков - мезонин. Кульминация дома, его самая видовая точка, уютное пространство под самой крышей... запроектировано под техэтаж.
Дарья Давыдова, корреспондент:
- Юный Владимир Зворыкин любил проводить здесь время, разглядывая окрестности через подзорную трубу. Говорят, именно здесь будущим изобретателем раз и навсегда и завладела эта идея: объять необъятное, достать недосягаемое и приблизить картинку так, чтобы ее можно было как следует рассмотреть.
Мемориальным дом пионера телевидения, увы, не станет. В фондах музея не то что личных вещей, в принципе, нет предметов, которых хватило бы хотя бы на комнату. Но свой уголок в фамильном особняке у Зворыкина, безусловно, будет. Сотрудники уже приобрели запатентованный им старинный иконоскоп (это прибор для передачи телесигнала), несколько книг, фотографии. В пути из штатов - особый экспонат. Национальная научная медаль США, которую русский инженер получил за то, что предвосхитил время.
Дарья Давыдова. Андрей Синягин. «Вести-Владимир»