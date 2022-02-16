В древнем Муроме продолжается реставрация дома Зворыкиных. В его стенах появился на свет отец...

В древнем Муроме продолжается реставрация дома Зворыкиных. В его стенах появился на свет "отец телевидения" Владимир Зворыкин. Капитальные работы на памятнике регионального значения обещают завершить в этом году. Сейчас там меняют межэтажные перекрытия, возводят новые стены и лестничные пролеты. Слово Дарье Давыдовой.Будь это просто дом, дешевле и проще было бы снести его и построить заново, говорят строители. Пока шли работы по усилению фундамента, масштабы реконструкции были не так очевидны. А потом, закрыв крышу, рабочие начали разбирать здание изнутри.Максим Гришин, главный инженер Муромского историко-краеведческого музея:- При демонтаже перекрытий нашли послание предыдущих строителей. Это была дощечка вагонки, там было написано, что в семидесятых годах производился частичный ремонт строителями из Борисова и Битюкова, годы рождения, фамилии, имена, отчества.Директор муромского музея Альбина Анучкина сейчас с трудом ориентируется в новой планировке. Этот ремонт - сам по себе целая история. Первые упоминания о проекте реставрации дома Зворыкиных относятся к "нулевым" годам. В первой половине десятых смотрители уже стеснялись и даже побаивались водить экскурсии по обветшалым интерьерам, выставочные залы закрыли, а три года назад отсюда вывезли и хранилище. Начался ремонт.Альбина Анучкина, директор Муромского историко-краеведческого музея:- Здание тысяча семьсот метров, но, к большому сожалению нас, музейных работников, большого количества экспозиционных площадей мы здесь не увидим, не заселим. Останется где-то семьсот "с немножким" квадратных метров для экспозиций. Дом сам специфический, это жилой дом, анфиладные комнаты, окна, двери, печи, их такое великое множество, что экспозицию непросто сделать.В просторных, красивых и, что важно, сухих подвалах поселится коллекция древних артефактов, найденных во время раскопок, в том числе во дворе дома Зворыкиных. Первый этаж станет сервисной зоной - ресепшн, гардероб, туалеты, небольшое кафе. Здесь исторически располагались служебные помещения. Выше разместится краеведческая экспозиция. На третий этаж, вероятно, переедет древнерусское искусство, одно из ценнейших собраний. Боль музейщиков - мезонин. Кульминация дома, его самая видовая точка, уютное пространство под самой крышей... запроектировано под техэтаж.Дарья Давыдова, корреспондент:- Юный Владимир Зворыкин любил проводить здесь время, разглядывая окрестности через подзорную трубу. Говорят, именно здесь будущим изобретателем раз и навсегда и завладела эта идея: объять необъятное, достать недосягаемое и приблизить картинку так, чтобы ее можно было как следует рассмотреть.Мемориальным дом пионера телевидения, увы, не станет. В фондах музея не то что личных вещей, в принципе, нет предметов, которых хватило бы хотя бы на комнату. Но свой уголок в фамильном особняке у Зворыкина, безусловно, будет. Сотрудники уже приобрели запатентованный им старинный иконоскоп (это прибор для передачи телесигнала), несколько книг, фотографии. В пути из штатов - особый экспонат. Национальная научная медаль США, которую русский инженер получил за то, что предвосхитил время.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. «Вести-Владимир»