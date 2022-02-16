Муромским городским судом рассматривается дело о взыскании пособия по безработице. В Муромский...

Муромским городским судом рассматривается дело о взыскании пособия по безработице.В Муромский городской суд поступило исковое заявление ГКУ ВО «Центр занятости населения города Муром» о взыскании с ответчика пособия по безработице, полученного обманным путём.В обоснование исковых требований указано, что в феврале 2020 г. ответчик обратился в Центр занятости населения для получения государственной услуги в сфере трудоустройства, в связи с чем был поставлен на учёт в целях поиска подходящей работы и признан безработным. При обращении в Центр занятости населения ответчик указал, что работы не имеет и не является учредителем (участником) организаций, деятельность которых предполагает получение дохода. В случае трудоустройства обязался уведомить об этом Центр занятости населения. С февраля по август 2020 г. ему выплачивалось пособие по безработице. Затем Центру занятости населения из сведений, предоставленных Пенсионным Фондом РФ, стало известно о трудовой деятельности ответчика в марте 2020 г. по договору оказания услуг.Центр занятости населения, указывая на то, что ответчик скрыл факт своей трудовой деятельности и получил пособие по безработице обманным путем, просит взыскать с него выплаченные денежные средства в размере более 100 000 рублей.По информации Муромского городского суда Владимирской области, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству.