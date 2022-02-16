По информации «бирж труда», 46% должностей заявлено от работодателей обрабатывающей промышленности.

В 2021 году в Центры занятости населения Владимирской области обратилось более пяти тысяч человек, а общее количество вакансий превысило 18 тысяч. В среднем на каждого соискателя приходится 3,5 рабочих места.По информации «бирж труда», 46% должностей заявлено от работодателей обрабатывающей промышленности. Нехватку сотрудников испытывают оптово-розничная торговля, здравоохранение и образование.«На рынке труда наблюдается рост активности работодателей и востребованность новых продуктов и услуг, среди которых ведущую роль занимает наша программа сервисного подхода кадрового обеспечения. Она включает различные мероприятия для привлечения работников», – подчеркнул директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.