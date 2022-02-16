Здание бывшего ПУ №23 передали на баланс музея.

Администрация Владимирской области безвозмездно передала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику неиспользуемое здание бывшего ПУ №23 в Суздале. В нём будет размещено фондохранилище учреждения. Об этом СМИ рассказал гендиректор Сергей Рыбаков.Сейчас коллекции ВСМЗ насчитывают порядка 450 тысяч экспонатов, которые хранятся на двух тысячах квадратных метров. Однако потребность оценивается в пять тысяч «квадратов». Нехватка не позволяет принимать новые археологические находки и другие предметы.В Минкульт уже направлена заявка на выделение денег на ремонт. По оценкам музейщиков, на эти цели требуется порядка 80 млн рублей. Ещё 53 млн потребуется на покупку оборудования.