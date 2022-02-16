20 февраля 2022 года в 12.00 в Загородном парке уже второй раз пройдёт «День кислых щей» - праздник...

20 февраля 2022 года в 12.00 в Загородном парке уже второй раз пройдёт «День кислых щей» - праздник традиционных забав и русских блюд.Основой праздника станут давно забытые русские народные игры, предобеденные забавы на свежем воздухе, застольные традиции и, конечно, секреты русской кухни.Парк «Загородный» ждёт гостей, чтобы от души потанцевать, вспомнить о самых любимых забытых песнях, без которых не обходилось ни одно русское застолье, поводить хороводы, порезвиться на снежной горке, поучаствовать в шуточных забавах и как следует «нагулять аппетит». А уж после гостей ждут вкусные горячие щи, те самые, из старинной кулинарной книги прабабушки. Каждый участник праздника сможет пройти шуточный обучающий курс «Застольный коучинг» и получить фирменный сертификат «Душа компании».Пространство праздника в этот день украсит «Вкусная лавка» с выпечкой, чаем и яркая тематическая фото-зона. Главным сюрпризом для гостей станут выступления творческих коллективов города и театрализованное музыкальное действо в исполнении специальных творческих гостей, рассказали в пресс-службе городской администрации.