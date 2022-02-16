20 февраля 2022 года в 12.00 в Загородном парке уже второй раз пройдёт «День кислых щей» - праздник...
20 февраля 2022 года в 12.00 в Загородном парке уже второй раз пройдёт «День кислых щей» - праздник традиционных забав и русских блюд.
Основой праздника станут давно забытые русские народные игры, предобеденные забавы на свежем воздухе, застольные традиции и, конечно, секреты русской кухни.
Парк «Загородный» ждёт гостей, чтобы от души потанцевать, вспомнить о самых любимых забытых песнях, без которых не обходилось ни одно русское застолье, поводить хороводы, порезвиться на снежной горке, поучаствовать в шуточных забавах и как следует «нагулять аппетит». А уж после гостей ждут вкусные горячие щи, те самые, из старинной кулинарной книги прабабушки. Каждый участник праздника сможет пройти шуточный обучающий курс «Застольный коучинг» и получить фирменный сертификат «Душа компании».
Пространство праздника в этот день украсит «Вкусная лавка» с выпечкой, чаем и яркая тематическая фото-зона. Главным сюрпризом для гостей станут выступления творческих коллективов города и театрализованное музыкальное действо в исполнении специальных творческих гостей, рассказали в пресс-службе городской администрации.