Участились и ДТП с летальным исходом. За месяц госавтоинспекторы оформили 17 смертельных аварий.

В январе во Владимирской области произошло восемь убийств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В целом за месяц зарегистрировано 1200 преступлений, что сопоставимо с аналогичным периодом 2021 года. На 3,8% сократилось количество тяжких и особо тяжких дел. Почти 45% правонарушений относятся к небольшой тяжести.Во Владимире задокументировано 384 преступления, в Муромском районе - 121, в Ковровском -115. Количество фактов коррупции выросло с 8 до 21. Число экономических и налоговых составов - с 69 до 99.На 7,3 % увеличилось количество «дистанционных» мошенничеств (с 124 до 133). В основном кибер-преступники обманывают владимирцев, ковровчан и муромлян.Чаще всего правоохранительные органы сталкиваются с кражами - 347 эпизодов за месяц.Участились и ДТП с летальным исходом. За месяц госавтоинспекторы оформили 17 смертельных аварий. За январь на автомобилистов заведено 26 уголовных дел.